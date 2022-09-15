Глава украинской дипломатии убежден, что обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС можно только одним способом – полным выводом военного и технического персонала Российской Федерации с территории станции, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Кулеба подчеркнул, что это единственное стабильное безопасное решение проблемы ЗАЭС и другие предложения – всего лишь полумеры, которые «могут выглядеть симпатично», но в корне ничего не меняют, поэтому нет смысла их реализовывать.

Министр иностранных дел добавил, что украинское руководство продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и другими партнерами для обеспечения безопасности станции, а также ее возвращения под полный и надежный контроль нашей страны.

Напомним, что в «Укрэнерго» рассказали, ожидать ли украинцам блэкаут в случае прекращения работы ЗАЭС.