Премьер-министр отметил, что руководство Украины понимает, что наши вооруженные силы после войны не могут быть в стандарте СССР, армия должна стать профессиональной, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Діалоги».

По словам Шмыгаля, ядром ВСУ должны стать военные, которые будут проходить службу по контракту. Он отметил, что также в украинской армии нужно завершить введение стандартов НАТО.

Кроме того, глава украинского правительства считает, что все мужчины должны быть военнообязанными и проходить соответствующие курсы. Премьер убежден, что нет смысла тратить несколько лет на то, чтобы солдаты учились маршировать, военное обучение должно длиться 2-3 месяца, что уже обсуждается с военными.

Шмыгаль добавил, что мужчины на протяжении жизни, каждые десять лет с определенным интервалом будут несколько месяцев учиться обращаться с оружием, чтобы в любой момент быть готовыми защищать свою страну.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько украинцев сегодня получают военный и боевой опыт. Также он высказался о перевооружении ВСУ по стандартам Североатлантического Альянса.