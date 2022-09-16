В середине августа прогремели взрывы на российской авиабазе в Крыму в Новофедоровке, которые уничтожили технику и боеприпасы. «Хлопки» на аннексированном полуострове заставили занервничать сторонников «русского мира», информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Чубарова, взрывы на военных объектах путинской армии привели к растерянности среди пророссийского населения Крыма, которое было уверенно, что живет в безопасности, под «железной» защитой. В реальности оказалось, что Кремль блефовал и ПВО недостаточно, поскольку ВСУ достают до объектов ВС РФ на полуострове.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа добавил, что такие люди находятся в страхе и паникуют, что должно их подтолкнуть к выбору дальнейших действий.

В то же время после успешных атак ВСУ на оккупированном полуострове активизировалась проукраинское общество. В частности, СМИ писали об инциденте в Бахчисарае, где гости на свадьбе танцевали под украинскую песню, что вызвало недовольство пропагандистов и «главы Крыма» Сергея Аксенова.