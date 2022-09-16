Как сообщает «НБН» этом сказано в сообщении на странице Офиса президента.

В ходе заседания речь шла о дальнейших действиях военнослужащих на фронте для деоккупации временно оккупированных территорий Украины, по итогам которых были приняты соответствующие решения.

Отдельным вопросом участников Ставки стало материально-техническое обеспечение армии. Также был формирован весь перечень необходимых видов вооружения.

Ставка состоялась при участии министра обороны Алексея Резникова, главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Шапталы, командующего ССО Виктора Хоренко, руководителя МВД Дениса Монастырского, в.и. о. главы СБУ Василия Малюка, руководителя внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, министра инфраструктуры Александра Кубракова, главы Офиса президента Андрея Ермака.

Участие в заседании в онлайн-формате стали секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель ОК «Юг» Андрей Ковальчук и глава ОК «Запад» Александр Сырский. В прошлый раз заседание Ставки по инициативе Зеленского состоялось 13 сентября.

Ранее Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине.