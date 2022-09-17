Как сообщает «НБН», с таким заявлением в интервью изданию RND выступил руководитель Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнера.

По его словам, официальный Берлин очень хорошо понимает стремление украинской стороны получить тяжелое вооружение. При этом Германия готова содействовать в поставках Вооруженным силам Украины боевых пехотных машин, которые есть в запасе немецкой промышленности.

В то же время, Вюнстер, сославшись на мнение союза, добавил, что результатом дальнейших поставок вооружения в Украину станет только ослабление Бундесвера. С точки зрения политика, сейчас многие немецкие эксперты опасаются, что продолжение такой политики «каннибализации войск Германии» обернется негативными последствиями.

«В связи с этим наше требование заключается в том, что не может быть каких-либо новых поставок из Бундесвера. Также не менее важно срочно приобрести те системы вооружения, которые до этого передавались!», — добавил политик.

Отметим, что ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что считает Россию наибольшей угрозой для НАТО и призвал сделать армию своей страны «самой оснащенной» в ЕС.

Также ранее Шольц заявлял, что Украина не получит немецкие танки.