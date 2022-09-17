Как сообщает «НБН», об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В частности, пресс-служба высшего законодательного органа Украины привели цитату Штайнмайера, согласно которой Украина является государством, на которое было совершено нападение.

«Наша страна разделяет те страдания, которые приходится переживать миллионам украинок и украинцев, поэтому наша помощь не завершится. У нее нет сроков. Мы и далее будем вас поддерживать, даже несмотря на все экономические трудности, которые переживает сейчас наше общество. Причем столько, сколько будет необходимо», — сказал глава немецкого государства.

В ответ на это Руслан Стефанчук назвал все, что сейчас происходит на фронте, на самом деле переломным моментом.

«На это повлияли сразу несколько компонентов. Прежде всего, это героизм украинских военных. Кроме того, это военная и финансовая помощь, предоставляемая нашими партнерами. И, наконец, это стремительное поднятие духа в обществе и цивилизованном мире, что нам удалось показать свою способность одержать победу в этой войне», — сказал спикер Верховной Рады. Он призвал президента ФРГ помочь в принятии решений, которые касаются помощи Украине и поставок современного вооружения.

Ранее мы уже писали о том, что в Бундесвере не поддержали идею о военной помощи Украине.