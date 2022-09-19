Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Бринк «Европейской правде».

Как дипломат с 25-летним опытом, я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет быстрая война

— ответила Бриджит Бринк на вопрос о том, реально ли, по ее мнению, закончить войну в 2023 году.

Она отметила, что США готовы поддерживать Украину долго, если война не завершится и в следующем году.

Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня, чтобы помочь Украине построить такую ​​армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт

— сказала посол.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что посол Украины в Турции объяснил политику Стамбула по кремлевскому диктатору