Как сообщает «НБН», Боррель в интервью французской газете Journal du dimanche сказал, что не нужно «питать иллюзий» — война в Украине может продолжаться еще долго, а «Путин добровольно не сдастся». Поэтому Украине и дальше нужна будет помощь.

Мы должны усилить нашу поддержку Украины, удовлетворяя ее значительные военные и экономические потребности. Если Украина еще и не выиграла войну, Россия, вероятно, ее уже проигрывает

— сказал дипломат.

При этом он добавил, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области — не обязательно предвестник скорого военного краха России.

Однако рано или поздно война закончится и стороны будут заключать мирный договор. По словам политика, только украинцы будут выдвигать условия. Он предположил, что ими станут выход российской армии с территорий Украины, моральное и уголовное признание виновных в военных преступлениях, а также финансовый вклад агрессора в восстановление страны.

Ранее Жозеп Боррель выразил сожаление, что Евросоюз не начал обучать украинских военнослужащих год назад, еще до полномасштабного вторжения России.

Напомним, в начале сентября в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Зеленским по поводу войны, если на них будут оговариваться условия России. В частности это «капитуляция Украины, качественное сокращение вооруженных сил и денацификация». Позже Путин сказал, что «сделает все», чтобы война закончилась «как можно скорее», а «руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса».

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны только после вывода российских сил с оккупированной территории Украины. В середине августа он заявил, что они станут «полностью невозможными», если РФ устроит суды над украинскими военнопленными.

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