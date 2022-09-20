В интервью Bloomberg глава МИД Украины призвал Запад поставлять оружие ВСУ, поскольку контрнаступление на Харьковщине показало, что наши защитники способны победить путинские войска, информирует «НБН».

Кулебе напомнили, что ранее он призывал Запад наносить санкционные удары по Российской Федерации и поинтересовались, какая помощь Украине от союзников нужна сегодня. Дипломат отметил, что больше всего наша армия нуждается в оружии, особенно, когда противостоит агрессии такого врага.

Министр иностранных дел добавил, что иногда у него спрашивают, достаточно ли оружия, которое предоставили Киеву и он всегда отвечает, что он сможет сказать достаточно только после победы нашей страны. Кулеба подчеркнул, что пока будет длиться борьба с российскими оккупантами, Украина будет просить еще оружия.

Отметим, что руководитель МИД Украины встретился в Нью-Йорке с американским сенатором, с которым обсудил вопрос усиления противовоздушной обороны нашей страны.