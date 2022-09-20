Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил российскому изданию «Интерфакс», что в Москве считают, что на сегодня отсутствуют перспективы для дипломатического диалога с Киевом, информирует «НБН».

По словам спикера Путина, в Кремле якобы не видят возможности для политико-дипломатического урегулирования ситуации в Украине в ближайшее время.

Ранее сделал заявление о переговорах с украинской стороной министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Глава МИД страны-агрессора отметил, что якобы Москва не отказывается от диалога с Киевом, однако, по его словам, «договориться будет сложнее», если переговоры будут дольше откладывать.