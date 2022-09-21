В своем Twitter-аккаунте Резников отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина о начале мобилизации в РФ, информирует «НБН».

Министр обороны напомнил, что российский автозавод «Москвич» в начале лета сообщил о намерении выпускать по 300 тысяч машин ежегодно. Резников пошутил, что Кремль принял этот вызов, заявив о наборе 300 тысяч резервистов в путинскую армию.

Глава Минобороны Украины отметил, что российские захватчики гибнут в войне против нашей страны, а их родственникам в награду достается автомобиль.

«Ценность жизни и поддержка экономики РФ», — резюмировал Резников.

Ранее с иронией отреагировал на новость о старте мобилизации в России советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он перечислил что спустя полгода войны получили граждане страны-агрессора, которые угрожали уничтожить Украину.