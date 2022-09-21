Американское издание Wall Street Journal опубликовало комментарии аналитиков относительно обращения российского лидера Владимира Путина 21 сентября, информирует «НБН».

Директор Королевского института объединенных служб по вопросам ядерного нераспространения Мэтью Харрис акцентрировал внимание на очередных ядерных угрозах Путина. Эксперт опасается, что диктатор может применить тактическое ядерное оружие на фронте, чтобы повлиять на ход сражения.

Аналитик отметил, что катастрофически глупым будет любое решение главы РФ о применении ядерного вооружения. Он подчеркнул, что к таким угрозам президента-агрессора нужно относиться серьезно, однако не быть запуганными лишь об одном упоминании Путиным о нажатии на «красную кнопку».

Известно, что российские захватчики уже применяли в Украине ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки, в частности, оккупанты нанесли удар по дамбе в Кривом Роге гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Таким образом страна-агрессор проверяет возможности такого вооружения.

Ранее глава США Джо Байден намекнул российскому диктатору на серьезные проблемы из-за применения оккупантами ядерного вооружения в Украине.