Представитель Офиса Зеленского напомнил, что у Российской Федерации есть возможность закончить войну уже сейчас, для чего нужно освободить все украинские территории и отвести войска на границы нашей страны 1991 года. Только после этого можна садиться за стол переговоров, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Поскольку Украина и Россия – соседи, нужно обсудить вопрос сосуществования при условии большой «железной стены» между странами. В частности, из РФ можно попасть в наше государство только с визой. По словам Подоляка, вот такой переговорный процесс является понятным.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что на сегодня эти переговоры еще не готовы, так как РФ должна потерпеть ряд тактических поражений на фронте. Также важно показать всему миру бегство врага, чтобы страну-оккупанта перестали бояться.

Подоляк добавил, что скорее закончить войну можно придерживаясь простого алгоритма: предоставление необходимого оружия Украине, эффективная деоккупация территорий, колоссальные потери живой силы и техники РФ, выход на переговорный процесс.

Ранее о переговорах высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Спикер президента России в очередной раз заявил, что в Москве не видят перспективы для мирного диалога с Киевом.