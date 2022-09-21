Как информирует «НБН», во время выступления с трибуны украинского парламента, Петр Порошенко призвал исключить Российскую Федерацию из Совета безопасности Организации объединенных наций и незамедлительно передать Киеву План действий по членству в Альянсе.

Дословно из заявления, которое озвучил депутат ВРУ:

«Маньяк-диктатор сегодня произнес свое «блеяние». Это произошло в день Второй пречистой и Международный день мира. Скажите, что могло заставить его сделать это? Мужество и единство народа Украины, мужество и героизм ВСУ, мировая коалиция в поддержку Киева, которую демонстрируют партнеры нашей страны, ну и конечно же беспомощность ВС РФ».

В это же время народный депутат Украины призвал наших союзников из Запада предоставить Киеву еще больше вооружения, а также финансовой помощи. Одновременно с этим, по его словам, нужно и усилить санкции против Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о спорах внутри Кремля из-за мобилизации в РФ.