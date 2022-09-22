В эфире «24 канала» Жданов заметил очень странное совпадение: после саммита ШОС через несколько дней секретарь Совбеза РФ один летит в Пекин, якобы решать вопросы по безопасности, информирует «НБН».

По мнению эксперта, силовик, как главный инициатор и организатор транзита власти в Москве, вероятно отправился в КНР, чтобы подтвердить договоренности между Пекином и Москвой, а также заручиться поддержкой в вопросе отстранения Путина от управления Россией.

Аналитик отметил, что уже в ближайшие дни станет понятно, является ли эта информация правдивой. По словам Жданова, сегодня в российской столице закипела политическая активность, чего не было очень давно. Он добавил, что происходящее будет иметь последствия для режима Путина.

Напомним, что российский оппозиционер Игорь Эйдман рассказал, что Патрушева представляют, как будущего хозяина Кремля и продвигают информацию о том, что он преемник Путина.