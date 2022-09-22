Как информирует «НБН», издание «РБК-Украина» опубликовало ответы на этот вопрос главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, а также главы СБУ Василия Малюка.

В частности, как пишет издание, Кирилл Буданов считает, что Кремль пошел на такой обмен из-за того, что Медведчук, прежде всего, нужен местной ФСБ.

В обнародованном сообщении Буданова говорится:

«На данном этапе Медведчук, больше всего, нужен ФСБ. Ведь именно через него напрямую происходило финансирование агентурных сетей, а также чиновников и прочих».

Он добавил, что бывший народный депутат стал для РФ «средством отмывания денег и средством влияния».

«Это и есть основная причина, почему россияне о нем так сильно просили», — подчеркнул руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

В свою очередь, как продолжает издание, глава ОПУ Андрей Ермак сделал заявление о том, что Виктор Медведчук для России «является очень мощным носителем информации».

А вот глава Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что Виктор Медведчук был «топовым предателем Украины», о чем и свидетельствует его обмен на более, чем 200 украинских военнопленных.