Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Зеленского в «Фейсбук», согласно договоренностям, пять бойцов «Азова», командиры, будут пребывать на территории Турции. Так продлится до окончания войны.

Дословно из сообщения президента Украины:

«Наша страна смогла вернуть из плена РФ 215 героев. Вклад всех во спасение защитников весьма велик, мы ценим это. Это незабываемо. Хотел бы искренне поблагодарить президента Турции Эрдогана за ведущую роль во всем этом процессе. Мы пришли к договоренности, что пятеро освобожденных командиров «Азова» будут находиться в комфортных условиях на территории Турции до конца военных действий. Они смогут видеться со своими семьями».

Напомним, ранее мы уже писали подробности об освобождении из российского плена украинских Героев, защищающих нашу страну от вторжения войск Путина.