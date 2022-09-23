Издание Politiko сообщило, что Белин вновь отложил немедленную передачу танков Leopard армии Украины после жарких дебатов, которые разгорелись в немецком парламенте, информирует «НБН».

Представители правоцентристского оппозиционного блока ХДС/ХСС требовали проголосовать по предложению Бундестага с призывом срочно передать Киеву немецкие боевые машины и танки.

Журналисты отмечают, что это приравнялось бы к вотуму недоверия стратегии федерального канцлера по Украине, который исключает поставку тяжелой техники до момента, пока западные партнера не осуществят аналогичную военную помощь.

Издание пишет, что призывы оппозиции представляли особую опасность для главы правительства Германии и его политической силы СДПГ, поскольку представители СвДП, «Зеленые» и ведущие политики и его партнеров по коалиции также требовали отправить боевые машины для ВСУ.

Голосование по вопросу военной помощи Киеву могло дать трещину в единстве Бундестага и завершиться поражением канцлера в парламенте. Спустя 50 минут жарких дебатов, большая часть депутатов от «Зеленых», СДПГ и СвДП выступила за передачу предложения оппозиции для дальнейшего обсуждения в комитеты, что задержит голосование Бундестага о поставках боевой техники в Украину.

Отметим, что ранее сопредседатель СДПГ объяснил, почему Украина не получает танки, которые Киев просит еще с начала полномасштабного вторжения россиян.