В частности, как пишет «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Дмитрий Кулеба отметил, что его коллега из Китая Ван И высказался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

Так, по результатам встречи с главой Министерства иностранных дел Китая Ваном И, Дмитрий Кулеба написал:

«Я провел встречу с государственным советом, главой МИД КНР. В ходе переговоров мы обсудили отношения между нашей страной и Китаем. Мой коллега подтвердил, что Китай уважает территориальную целостность и суверенитет Украины».

Кроме того, Кулеба добавил, что его коллега из Китая считает, что применение силы в качества средства урегулирования разногласий является неприемлемым.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько защитников теряет Украина каждый день в войне против России.