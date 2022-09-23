Как информирует «НБН» со ссылкой на указ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, новым послом Украины в Германии стал Алексей Макеев.

Дословно из обнародованного в Сети указа президента Украины:

«Чрезвычайным и полномочным послом Украины в ФРГ назначить Макеева Алексея Сергеевича».

Ранее, как известно, должность посла Украины в Германии занимал Андрей Мельник. Этот дипломат запомнился всем нам своей чрезвычайной активностью в средствах массовой информации, а также свою прямую, а часто весьма резкую речь. Девятого июля текущего года Мельник был освобожден от выполнения своих служебных обязанностей.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление по срокам войны в Украине.