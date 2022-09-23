В интервью французскому изданию Ouest-France украинский президент заявил, что наша страна каждый день теряет около 50 защитников в войне с российскими захватчиками, информирует «НБН».

По словам лидера украинцев, это не точные цифры потерь за сутки, поскольку нет информации о военных и гражданских, которые остаются на этой территории. При этом глава государства подчеркнул, что украинских защитников погибло в пять раз меньше, чем оккупантов.

Зеленский добавил, что в ВСУ позиция – не озвучивать точное количество погибших и раненых наших бойцов. Президенту ежедневно предоставляют соответствующие данные, однако он считает, что с этой информацией нужно быть осторожными, ведь она касается человеческих жизней.

Ранее лидер нации высказался о сроках окончания войны с Российской Федерацией. Президент отметил до какого момента он хочет, чтобы завершилось это вооруженное противостояние.