Кадры выступления лидера нации на ежегодном саммите Forbes 400 опубликовали на его Facebook-странице. Глава Украины высказался о сроках завершения войны с РФ, информирует «НБН».

По словам Зеленского, ему бы хотелось, чтобы боевые действия в родной стране закончились не тогда, когда у России закончатся призывники. Президент отметил, что войну нужно завершить как можно раньше и для этого кто-то должен «вправить мозги» военному и политическому руководству государства-оккупанта.

Лидер украинцев сообщил, что мобилизация в России началась с 24 февраля этого года и до 21 сентября она была скрытой. Сначала Кремль бросил в котел войны кадровых офицеров, когда они закончились – «пенсионеров», далее их заменили «молодыми курсантами». Зеленский добавил, что дети не должны погибать ради амбиций одного человека.

Глава государства в очередной раз напомнил, что война для нашей страны закончится только тогда, когда под контроль Украины вернутся все оккупированные россиянами регионы.

Ранее Зеленский рассказал, что произойдет, если Украина потерпит поражение в войне с российскими захватчиками.