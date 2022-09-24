Как информирует «НБН» со ссылкой на DW, немецкий канцлер Олаф Шольц отправляется с визитом в страны Аравийского полуострова. Уже сегодня, двадцать четвертого сентября, высокопоставленный чиновник из Германии проведет переговоры относительно вопросов поставок энергетических носителей с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии. В том числе, в них будет принимать участие и наследный принц Муххаммед бен Салман.

Известно, что во время поездки канцлера Германии, которая будет длиться два дня в сопровождении деловой делегации из передовых представителей немецкого бизнеса, Берлин намерен достигнуть конкретных соглашений в энергетическом секторе.

В свою очередь агентство Reuters информирует, что компании из Германии подпишут контракты на сжиженный природный газ, а также водородную энергетику. Все это должно состояться в рамках визита Олафа Шольца на Ближний Восток.

Берлин стремится к тому, чтобы получать энергию по всему миру. Страны Персидского залива являются одной из частей для осуществления поставленной цели.

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