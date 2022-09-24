Как информирует «НБН», на странице Подоляка в социальной сети «Твиттер» появилось сообщение, в котором советник Ермака отмечает, что Иран сделал это, несмотря на санкции, изоляцию, а также отвратительную репутацию. Тегеран сделал это, так и не поняв, как можно подняться со дна цивилизации.

Дословно из заявления Михаила Подоляка:

«Власти Ирана приняли решение о поддержке убийства украинцев россиянами. Они передали России, которая является крайне отсталой в техническом плане стране, современные БПЛА. Экономические ограничения на протяжении множества лет, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не предоставили возможности Ирану понять, как можно подняться со дна цивилизации».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска России атаковали Кривой Рог иранскими беспилотниками «Шахид-136».