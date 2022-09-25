Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Шольца The Times, Берлин не делает этого, так как боится эскалации конфликта между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора.

Дословно из заявления Шольца:

«Это невероятно опасная война. Мы всячески поддерживаем Киев. Мы это так делаем, чтобы ситуация не была доведена до состояния войны между Российской Федерацией и Альянсом. Ведь если это произойдет, то это будет катастрофа».

Согласно сделанному Шольцом заявлению, ФРГ «на самом деле делает много» для оказания помощи Киеву.

Он добавил:

«Мы поставили украинской стороне множество невероятно эффективного оружия».

Напомним, ранее Олаф Шольц высказал уверенность в том, что Россия не одержит победы в войне против Украины.