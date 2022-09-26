Министр иностранных дел Мевлюта Чавушоглу во время брифинга в Японии сообщил о намерении главы Турции встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, информирует «НБН».

По словам главы МИД Турции, руководство страны направляет усилия на то, чтобы этот переговорный процесс состоялся. При этом дипломат не уточнил, в каком формате будет проходить встреча – с глазу на глаз или в телефонном режиме.

Отметим, что в августе турецкие СМИ писали о том, что российский диктатор во время встречи в Сочи намекнул турецкому президенту о готовности лично встретиться с Зеленским, хотя ранее четыре раза отказывался от переговоров с украинским лидером.

В то же время, когда заходит речь о диалоге между Россией и Украиной, в Кремле дают понять, что не намеренны говорить с Киевом. В частности, на днях спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит перспектив для таких переговоров.