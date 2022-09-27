В новом отчете ISW эксперты прогнозируют, что российские власти в районе 1 октября объявят об аннексии украинских регионов, где состоялись фейковые референдумы, информирует «НБН».

Аналитики предполагают, что после этого в Москве дадут распоряжение о расширении мобилизации на эти территории, включив украинских граждан в осенний призывной цикл.

Отметим, что россияне силой забирали на войну против Украины жителей оккупированных территорий Донбасса, вылавливая их на улице, в общественном транспорте и даже в больницах. Повестки от захватчиков получали и те люди, которые получили гражданство страны-агрессора.

Как сообщалось, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, к чему приведут попытки Кремля аннексировать очередные территории нашего государства.