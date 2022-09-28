В интервью американскому изданию The New York Times канцлер ФРГ отреагировал на вопрос министра иностранных дел Украины о передаче танков Leopard, информирует «НБН».

Дипломат 13 сентября написал в своем Twitter-аккаунте, что Германия не озвучила рациональные аргументы, почему не может передать боевые машины Украине, а высказала лишь абстрактные страхи и оправдания.

«Чего боится Берлин, а Киев – нет?» — поинтересовался глава украинского МИД. В ответ на этот вопрос немецкий канцлер разгневался.

По словам Шольца, лидерство заключается в силе и в принятии правильных решений, а не в том, чтобы делать то, что просят. В очередной раз глава правительства ФРГ напомнил, что Берлин сотрудничает со своими союзниками и ничего не предпринимает в одиночку.

Напомним, что ранее Шольц объяснял отказ отправить танки в Украину тем, что Берлин опасается эскалации конфликта Российской Федерации и Североатлантического Альянса.