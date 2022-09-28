Как информирует «НБН» со ссылкой на Tagesspiegel, источники в правительстве Германии, а также немецкие спецслужбы отметили, при каких обстоятельствах это действительно может произойти.

Согласно опубликованному изданием материалу, если все эти нити быстро не отремонтировать, то огромное количество соленой воды попадет внутрь трубопроводов. В результате это приведет к их полной коррозии.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки прокомментировали полную остановку «Северного потока». В частности, в Вашингтоне заявили, что такими действиями Россия до сих пор пытается использовать энергоресурсы в качестве рычагов давления на Европу.