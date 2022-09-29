Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга в среду, сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«.

Последний пакет помощи включает 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем вместе с соответствующими боеприпасами. В рамках программы USAI Соединенные Штаты будут закупать эти системы у производителя с целью предоставления их Украине, а не изымать их непосредственно из американских военных запасов, как это было сделано ранее с 16-ю реактивными системами HIMARS, отправленными в Украину.

По словам высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, прибытие последних обещанных Украине HIMARS может занять некоторое время.

Закупка и доставка этих систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление — это лишь начало процесса закупки

— сказал чиновник.

Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем

— добавил он.

Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем Украина имела то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы будем продолжать инвестировать в их нынешние силы, используя возможности, которые доступны сегодня, и которые мы можем получить сегодня из американских запасов.

Как отмечается, планирование будущих оборонных потребностей Украины, после завершения войны, не является новой концепцией. В апреле министр обороны США Ллойд Остин провел первое из серии заседаний Украинской контактной группы по вопросам обороны в Германии. Тогда министр отметил необходимость обеспечения не только насущных потребностей Украины, но и ее будущих оборонных потребностей.

Украина нуждается в нашей помощи, чтобы победить сегодня. И они все еще будут нуждаться в нашей помощи, когда война закончится

— сказал Остин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит очередную помощь: США готовят пакет на более чем $1,1 млрд