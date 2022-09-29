Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, передает «НБН».
Мы абсолютно непричастны
— заявил чиновник
Несмотря на беспокойство союзников США, что разрывы трубопроводов «Северного потока» были вызваны умышленными действиями, Соединенные Штаты считают, что еще слишком рано делать выводы о «саботаже».
Суд присяжных еще не вынес вердикт
— сказал чиновник Пентагона на брифинге на условиях анонимности.
Напомним: В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки «Северного потока-2» зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.
Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого «Северного потока» — в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность инцидентами на ветках российских газопроводов «Северный поток» и отметил, что это не могло быть случайностью.
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