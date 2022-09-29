Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, передает «НБН».

Мы абсолютно непричастны

— заявил чиновник

Несмотря на беспокойство союзников США, что разрывы трубопроводов «Северного потока» были вызваны умышленными действиями, Соединенные Штаты считают, что еще слишком рано делать выводы о «саботаже».

Суд присяжных еще не вынес вердикт

— сказал чиновник Пентагона на брифинге на условиях анонимности.

Напомним: В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки «Северного потока-2» зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.

Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого «Северного потока» — в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность инцидентами на ветках российских газопроводов «Северный поток» и отметил, что это не могло быть случайностью.

Также ранее мы писали о том, что в Белом доме прокомментировали полную остановку газопровода «Северный поток»