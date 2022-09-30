Спикер Путина сообщил, что посвященное «принятию» в РФ «новых субъектов» мероприятие состоится в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00, информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «Интерфакс».

Песков рассказал, что ожидается объемное выступление президента России и подпись четырех «договоров» о присоединении захваченных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Он добавил, что удары по этим регионам в Москве будут воспринимать как акт агрессии против РФ.

По словам пресс-секретаря лидера россиян, в церемонии будут участвовать «главы» «ДНР» Денис Пушилин, «ЛНР» Леонид Пасечник, Херсонской области Владимир Сальдо и Запорожской области Евгений Балицкий.

Представитель Кремля добавил, что у Путина также должен состояться международный разговор в телефонном режиме.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, чем закончатся попытки страны-агрессора аннексировать украинские территории.