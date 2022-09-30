В эфире телеканала FREEДОМ представитель Офиса Зеленского высказался относительно вступления Украины в НАТО. По мнению Подоляка, это произойдет быстро и будет зависеть именно от итогов войны, информирует «НБН».

Как объяснил советник главы ОПУ, одним из важных итогов вооруженного противостояния будет другой тип конфигурации безопасности всей Европы, где наша страна будет играть одну из ключевых ролей, к чему готовы партнеры Киева.

Подоляк отметил, что Украина за полгода войны показала, что ВСУ – одна из лучших боеспособных армий. Наша страна поможет модернизировать Альянс, чтобы он был более современным и эффективным в вопросе ответа на подобные экспансии РФ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, продолжит ли Украина освобождать свои территории в случае ядерной атаки оккупантов и отсутствия реакции на это Альянса.