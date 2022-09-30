В уставе Североатлантического Альянса сказано, что с действующими конфликтами на территории государства его не могут рассматривать как кандидата в члены военно-политического союза, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Подоляк рассказал, что сегодня на Украину в НАТО смотрят иначе, поскольку она доказала, что в Европе есть мощные армии и это не ВС Российской Федерации. Кроме того, Альянс не хочет потерять лидерство с точки зрения понимания современного типа войн.

Также советник руководителя ОПУ добавил, что подача заявки Украины в НАТО – возможность поставить точку по всем тезисам, на с которых начиналась «спецоперация» кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что Подоляк рассказал, от чего зависит скорость интеграции нашей страны в НАТО.