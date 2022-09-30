Невзлин отметил, что окружение главы России делает вид, что поддерживает президента, однако в реальности все обстоит иначе. Радикальные политики, силовики, представители армии из так называемой «партии войны», если Путин ослабеет и не сможет принимать жесткие решения, отстранят его от власти, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам оппозиционера, лидер россиян может «заболеть» и отойти от дел по единогласному решению «партии войны», которые будут коллективно управлять страной. Он добавил, что все зависит от того, как будет меняться ситуация на фронте.

Формально диктатор может и не уходить с поста, в ситуации, если он «заболеет», обязанности главы государства поручат исполнять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, однако руководить государством будут Ковальчук, Кадыров, Золотов, Пригожин и другие силовики.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев летал в Китай, чтобы провести переговоры о транзите власти в Москве.