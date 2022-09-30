Как информирует «НБН», во время своего выступления в Кремле Путин заявил следующее:

«Мы обращаемся к режиму Киева незамедлительно прекратить стрелять, а также возвратиться за переговорный стол. Мы готовы к этому. Мы не один раз говорили об этом. Однако выбор, который сделали люди в Херсоне, Запорожье, Луганске, а также Донецке обсуждаться не может. Россия не предаст этот народ».

При этом Путин добавил:

«Украина в обязательном порядке должна с уважением относиться к выбору, сделанному «ЛНР» и «ДНР», а также жителями Херсонской и Запорожской областей. Только таким может быть путь к миру».

Напомним, ранее об аннексии Донбасса заявление сделал Дмитрий Песков.