В интервью изданию «Интерфакс» Резников рассказал, что украинское руководство решило вопрос с американскими противокорабельными ракетами Harpoon и получило решение о передаче ЗРК NASAMS и систем IRIS-T, информирует «НБН».

По словам министра обороны, в то же время до сих пор не решен вопрос о поставках боевых самолетов и танков. Он отметил, что Украина не получает их из-за нескольких факторов. Во-первых, для использования такой техники нужно проходить длительное обучение, во-вторых, авиация и танки дорого стоят и нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте.

Кроме того, союзники Киева в этом вопросе ориентируются на решение США. Когда Вашингтон скажет, что предоставляет именно такую технику Украине, остальные партнеры также будут осуществлять такую же военную помощь.

Напомним, что Давид Арахамия рассказал, почему переговорный процесс Киева с Вашингтоном относительно поставок РСЗО HIMARS и другого вооружения, проходит «со скрипом».