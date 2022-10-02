Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг в интервю изданию NBС, комментируя освобождение Лимана от российских захватчиков Вооруженными силами Украины, рассказал о лучшем способе противостоять незаконной аннексии со стороны Российской Федерации.

Так, согласно словам Столтенберга, это продолжение поддержки Украинского государства.

Дословно из заявления генсека НАТО:

«И мы будем продолжать предоставлять Украине военное оборудование, а также экономическую и политическую поддержку. Это является лучшим способом, чтобы помочь Украине освободить собственные территории».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Йенс Столтенберг прокомментировал успех ВСУ в Лимане.