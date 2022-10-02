Как информирует «НБН», украинский лидер в своем видеообращении от второго октября заявил:

«По состоянию на 12 часов 30 минут Лиман был полностью зачищен. Благодарим нашим военнослужащим, нашим воинам. Слава Украине!».

Насколько известно, россияне использовали Лиман как один из своих опорных пунктов для осуществления атаки на Славянск. Теперь же ВСУ, взяв Лиман под свой контроль, также смогут контролировать дорогу из Сватово в Кременную. Кстати, эта дорога является очень важной для снабжения российской группировки в юго-западном секторе Луганской области.

Напомним, ранее британская разведка прокомментировала отступление российских войск из Лимана.