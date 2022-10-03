Британский министр обороны заявил, что для российского лидера «назад дороги нет» и он не намерен останавливаться в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на издание Evening Standard.

Уоллес отметил, что глава Кремля хочет двигаться на Запад, о чем свидетельствует статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Комментируя возможность применения Российской Федерацией ядерного вооружения, министр обороны Соединенного Королевства отметил, что считает такой шаг диктатора крайне маловероятным, в то же время, назвал его действия нерациональными.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что, несмотря на то, что использование ядерного оружия страной-агрессором возможно, это было бы неприемлемо для партнеров РФ – Индии и КНР, что объяснило Путину руководство этих государств.

Напомним, что ранее о ядерных угрозах главы Кремля высказался глава Министерства обороны Молдовы Анатолий Носатый, который объяснил, о чем свидетельствуют такие заявления Путина.