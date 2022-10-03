Романюк заявил, что после победы Украины в войне с Российской Федерацией, триумф нашей страны повлечет за собой подъем в мировом сообществе и, в частности, в Организации Североатлантического договора. По этой причине, ни одно государство из военно-политического блока не будет мешать нашей интеграции в НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Эксперт, комментируя совместное заявление девяти государств Альянса, отметил, что на сегодня не имеет значения, сколько стран организации поддерживают вступление Украины в НАТО, поскольку голосовать по этому вопросу будут все 32 члена военно-политического блока.

По мнению Романюка, минимум 28 стран поддержат нас, а проблемы могут возникнуть с 2-3 государствами, Венгрией, Италией и Грецией. Он подчеркнул, что проводить подготовительную работу с ними нужно уже сейчас.

Напомним, что в Кремле отреагировали на поданную Киевом заявку на членство Украины в Альянсе. Спикер российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского руководства.