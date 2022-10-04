В своем Twitter-аккаунте секретарь СНБО написал, что кремлевский диктатор Владимир Путин из-за проведения мобилизационных мероприятий оказался между молотом и двумя наковальнями: ударами армии Украины, протестами россиян и давлением западных стран, информирует «НБН».

Данилов отметил, что «планом» по спасению диктатор избрал аннексию оккупированных украинских территорий, ядерный шантаж и принуждение к миру. Однако, по словам чиновника, есть одна оговорка – Украина никогда не сдатся.

«Карфаген должен быть разрушен», — резюмировал Данилов.

Напомним, что глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высказался о ходе мобилизации. Министр рассказал, сколько человек призвали в армию Путина, подтвердив, что всех их отправят воевать в Украине.