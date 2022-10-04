Нелегитимный президент Республики Беларусь сообщил, что его страна принимает участие в «спецоперации» России, признавшись в причастности к кровопролитию на украинской территории, информирует «НБН» со ссылкой на провластное белорусское информагентство «Белта».

«Мы этого не прячем, но мы никого не убиваем», — цинично заявил Лукашенко, добавив, что он «никуда не посылал белорусских военных».

Самопровозглашенный глава Беларуси объяснил участие своей страны в полномасштабной войне против Украины. По его словам, он не хочет распространения конфликта на территорию его государства. Кроме того, диктатор считает, что это поможет не допустить удар по территории РБ со стороны Латвии, Литвы и Польши.

При этом Лукашенко не озвучил то, что российские оккупанты размещают войска и боевую технику на территории его страны, а также оттуда наносят удары по Украине.

Ранее Лукашенко высказался о мобилизации в Республике Беларусь, заявив, что он не будет проводить такие мероприятия.