Кадыров раскритиковал командующего Центрального военного округа России Александра Лапина, который руководил обороной Лимана Донецкой области, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Во время брифинга в понедельник, 3 октября, пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания чеченского лидера.

По словам Пескова, руководители регионов уполномочены высказывать свою точку зрения и давать оценки. Спикер Путина добавил, что глава Чеченской Республики «очень много сделал и сделал большой вклад» в проведение «спецоперации» в Украине.

Представитель Кремля добавил, что даже в тяжелые моменты оценки должны быть сбалансированными, объективными с исключением из них эмоций.

В то же время аналитики американского Института изучения войны утверждают, что Кадыров и поддержавший его олигарх Евгений Пригожин, который контролирует вагнеровцев, навредили Путину своей критикой военного командования РФ.