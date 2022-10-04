Ранее украинский лидер неоднократно заявлял о невозможности проведения переговоров с главой Российской Федерации. Теперь Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает отказ от диалога с президентом-агрессором, информирует «НБН».

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины. В тексте документа сказано, что наша страна считает невозможным провести переговорный процесс по урегулированию войны с Путиным.

Отметим, что в ответ на аннексию Кремлем оккупированных украинских регионов СНБО принял решение, которое включает пять положений, одно из них предусматривает констатацию невозможности диалога с Москвой.

Ранее лидер украинцев заявил, что Киев будет разговаривать с российской стороной только после смены власти в Кремле. Зеленский заверил, что он будет вести переговоры только с новым главой Российской Федерации.