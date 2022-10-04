В интервью YouTube-каналу Politeka Online Жданов заявил, что Кадыров уже начал копать могилу режиму Владимира Путина, однако появятся и другие люди, которые захотят ускорить этот процесс и перехватить власть в Кремле, информирует «НБН».

«Акела промахнулся, он уже старый и хромой», — охарактеризовал российского диктатора эксперт.

По словам Жданова, если президент России в ближайшее время не раскроет какой-нибудь заговор генералов, его сделают крайним. Глава РФ оказался в патовой ситуации, у него нет политической инициативы в стране.

Если Путин возложит вину на генералов за провалы в Украине, его назовут подкаблучником Кадырова, а если он не накажет командующих «спецоперацией», то значит, что он ни на что больше не способен.

Военный эксперт считает, что у чеченского лидера и Пригожина, судя по всему, существует какая-то договоренность и они вполне могут свергнуть нынешнего руководителя РФ, для чего у них есть ресурсы.

Кадыров контролирует часть федеральной системы, которая якобы является его войском, однако на самом деле это подразделение Росгвардии должна контролировать Москва. У олигарха Пригожина есть неограниченный финансовый ресурс и множество боевых отрядов, которыми он командует.

Напомним, что глава Чечни раскритиковал военное руководство оккупантов. В Кремле прокомментировали его высказывания – спикер главы РФ Дмитрий Песков оправдал Кадырова.