В новом отчете специалисты ISW выделили три основные группы, которые существуют в нынешнем информационном пространстве Российской Федерации – блогеры и военные корреспонденты, бывшие офицеры, ветераны и силовики, информирует «НБН».

По словам американских аналитиков, у главы Кремля не получается сохранить поддержку двух «фракций», поскольку провал в Украине и хаотичный призыв в оккупационные войска Путина разрушают единство российских националистов.

Блогеры все чаще подвергают сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для армии Путина, продолжая критиковать высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес командования оккупантов. Ветераны недовольны проведением мобилизационных мероприятий, объявленных президентом.

В ISW отмечают, что потрясения от провалов на фронте и неэффективного проведения мобилизации выставили на обозрение для всех граждан раскол в кругах сторонников российского лидера. Эксперты добавляют, что трудно предсказать, как такое развитие событий отразится на режиме Путина.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов указал на двух людей, приближенных к российскому диктатору, которые могут устроить переворот в Кремле и отстранить его от власти.