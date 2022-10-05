Пропагандистские СМИ Российской Федерации сообщают, что сегодня глава государства может выступить с обращением относительно войны в Украине. Издания предполагают, что Путин заявит об изменении статуса «спецоперации», которая будет называться «контртеррористической операцией», информирует «НБН».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на аннексированном полуострове «нужно немедленно устранить пробелы в безопасности», поскольку в этом регионе «вырос уровень террористических угроз».

Ранее «глава Крыма» Сергей Аксенов высказывал предположение о том, что на полуострове будет проводиться «контртеррористическая операция» после «присоединения» украинских территорий к РФ.

Напомним, что в последний день сентября кремлевский диктатор объявил об аннексии временно захваченных украинских регионов. Путин призвал Киев вернуться к переговорному процессу, подчеркнув, что «выбор» жителей оккупированного Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Москва обсуждать не будет.