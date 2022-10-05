Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях Столтенберга и Зеленского в социальной сети «Твиттер».

Так, украинский лидер написал:

«Мы постоянно держим связь с нашими стратегическими партнерами. Я провел разговор по телефону с Генеральным секретарем Североатлантического Альянса. Мы скоординировали дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО».

Что сказал Столтенберг?

После общения с Владимиром Зеленским Йенс Столтенберг положительно отметил храбрый народ Украины и Вооруженных сил нашей страны за невероятный прогресс в освобождении собственной, оккупированной ранее россиянами территории.

При этом генсек Альянса добавил, что власти страны-агрессора Российской Федерации незамедлительно должны прекратить ту войну, которую они начали. НАТО, согласно словам Столтенберга, будет поддерживать и даже усиливать поддержку Украины столько, сколько этого будет нужно.

Ранее заявку Украины в НАТО прокомментировал Дмитрий Песков.