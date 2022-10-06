Российские пропагандистские СМИ пишут, что в Кремле доверили «развивать новый регион» Вадиму Васильеву, информирует «НБН».

Кроме того, ставленника Путина в оккупированных регионах Украины назначили заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Известно, что до мая Васильев исполнял обязанности директора департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ.

Отметим, что в конце сентября российские СМИ обсуждали намерения Кремля создать из временно захваченных украинских территорий так называемый Крымский округ.

Пропагандистские издания писали, что главным кандидатом на роль главы «нового региона» был бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. После увольнения чиновника из корпорации в июле его так и не назначили на другую должность.